Moscou (AFP). Actes de "barbarie" en Syrie: Moscou fustige des déclarations "inadmissibles"

Le Kremlin a fustigé lundi le "ton et la rhétorique inadmissibles" des ambassadeurs américain et britannique au lendemain des accusations de "barbarie" et de crimes de guerre qu'ils ont lancées à l'ONU contre l'armée russe en Syrie.