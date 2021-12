Paris (AFP). Reprise progressive du trafic TGV entre Paris et le Sud Ouest

Le trafic TGV entre Montparnasse et le Sud Ouest vers Hendaye a repris à 19H30, mais sur une seule voie seulement, à la hauteur de l'accident qui s'est produit à Chalais entre Libourne et Angoulême, a-t-on appris vendredi auprès de la SNCF. Le trafic devrait revenir à la normale en cours de soirée, mais les retards, qui concernent 32.000 voyageurs, sont parfois de plus de quatre heures. La SNCF prévoit un remboursement exceptionnel des billets trains à 100%.

