Athènes (AFP). Incendies en Grèce: le gouvernement demande une aide européenne

Le gouvernement grec a lancé une demande d'aide européenne pour lutter contre des incendies de forêt qui se sont déclarés vendredi près d'Athènes et dans le sud du Péloponèse où au moins deux villages ont été évacués. L'incendie sur le mont Ymette, à 10 kilomètres du centre d'Athènes, qui s'est déclaré en fin de matinée, touche des maquis, a déclaré au cours d'une conférence de presse un responsable du service des pompiers. "140 pompiers, 60 véhicules, sept avions, quatre hélicoptères tentaient d'éteindre ce feu qui s'est déclaré en début d'après-midi", a-t-il précisé. "50 nonnes ont dû être évacuées d'un monastère situé au pied de ce mont", a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole des pompiers Nikos Tsogas en fin d'après-midi. En Laconie, près de la commune de Néapolis, l'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Cinq maisons ont été brûlées, selon Nikos Tsogas. "120 pompiers, 51 véhicules, trois avions, deux hélicoptères" opéraient en fin d'après-midi. Trois nouveaux feux se sont également déclarés dans la journée sur l'île d'Eubée près d'Athènes (où un avion a été envoyé), à Malakassa à 40km dans le nord d'Athènes (deux avions), et près de Nauplie dans le Péloponnèse. "La Grèce a fait une demande officielle au mécanisme européen d'urgence", a indiqué le Premier ministre Alexis Tsipras aux médias à l'issue d'une réunion avec les responsables des pompiers. La demande vise quatre avions bombardiers d'eau supplémentaires. Les incendies sont attisés par de forts vents qui continuaient samedi, a prévenu Nikos Tsogas. Georges Harakiris, vice-maire d?Héliopolis, un des quartiers voisins du mont Ymette, a estimé qu'il s'agissait d'"un incendie volontaire" car des résidents avaient entendu des explosions avant la déclaration des feux. La police ne confirmait pas, toutefois. De leur côté, les autorités locales en Laconie ont indiqué que deux à quatre villages avaient été évacués par précaution. "C'est infernal en ce moment, il y a de nombreux foyers", a déclaré Iraklis Trichilis, maire de la commune de Monemvassia en Laconie en fin matinée sur la télévision Skaï. "Quatre avions, deux hélicoptères, 35 véhicules et plus de 50 pompiers tentaient de circonscrire le feu. Le sous-préfet de Laconie, Dia Tzanetea; a indiqué que "la situation était tragique" près de la commune de Néapolis, car "l'orientation des vents change constamment et on a de nouveaux fronts". Les incendies de forêt sont fréquents l'été en raison de forts vents et des températures élevées. Le dernier feu le plus dévastateur remonte à 2007, des dizaines de personnes avaient péri et des forêts de milliers de hectares avaient été détruites dans le Péloponnèse et sur l'île d'Eubée.

