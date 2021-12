Paris (AFP). Le trafic TGV totalement interrompu entre Paris-Montparnasse et le Sud-Ouest

Le trafic TGV était totalement interrompu dans les deux sens vendredi après-midi entre Paris-Montparnasse et le Sud-Ouest, en raison d'une série d'incidents survenus aux abords des voies, a annoncé la SNCF sur son site internet. "Depuis 15H40, la circulation de vos TGV est totalement interrompue dans les deux sens sur les axes Paris-Montparnasse-Bordeaux-Hendaye et Paris-Montparnasse-Bordeaux-Toulouse", indique la SNCF. Cette interruption est dûe à deux incendies survenus près des voies et à un accident impliquant une voiture, qui a heurté un poteau d'alimentation électrique.

