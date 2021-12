Cherbourg à la plage ouvre ses transats tout l'été

Au programme de cette nouvelle édition : des chaises longues, des tables basses et des poufs pour profiter des livres et jeux de société à emprunter gratuitement. Des food-truck sont également présents tout au long de cette édition.



Comme chaque année, de nombreuses animations sont proposées notamment par l’association "Des jeux pleins la Manche" qui viendra un mercredi sur deux de 15h à 18h jouer avec vous et des séances de maquillage les mercredis 29 juillet et 12 août.



Les animateurs de la ludothèque vous offrent une animation «grands jeux en bois» lors de deux après-midi, les mercredis 22 juillet et 26 août.



Cherbourg à la plage est ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 18h jusqu'au 26 août.



Ecoutez, Guylaine Godin, Maire adjointe en charge des manifestations festives.

Cherbourg à la Plage Impossible de lire le son.