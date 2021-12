Genève (AFP). Coup d'arrêt momentané à l'aventure Solar Impulse, cloué au sol pour des réparations

Le tour du monde de Solar Impulse 2, un avion expérimental révolutionnaire à batterie solaire, a subi un coup d'arrêt momentané mercredi à mi-parcours de son périple de 35.000 km, avec l'annonce de l'immobilisation de l'appareil pour plusieurs mois, le temps de réparer les batteries endommagées lors de sa dernière étape au-dessus du Pacifique. Dans un communiqué publié mercredi en Suisse, où sont basées la société et l'équipe de Solar Impulse 2, les organisateurs indiquent que l'appareil, qui s'est posé le 3 juillet à Hawaï, doit rester sur place jusqu'au début du printemps 2016. Il devait redécoller de Hawaï dans quelques semaines, selon le précédent point de la situation qui était daté du 11 juillet. D'après le programme initial, il restait après Hawaï encore 49% du tour du monde à effectuer. Mercredi, le service de presse de l'équipe a indiqué que les batteries de l'avion solaire avaient subi des dommages "irréversibles" lors du vol entre Nagoya (Japon) et Hawaï, un périple record de 5 jours et 5 nuits, réalisé avec le pilote et homme d'affaires suisse André Borschberg aux commandes de l'appareil. Les dommages causés à certaines pièces des batteries nécessitent des réparations qui vont durer "plusieurs mois". Durant ce laps de temps, les ingénieurs de Solar Impulse 2 vont étudier différentes options pour mieux refroidir ou chauffer les batteries durant de très longs vols, note le communiqué de Solar Impulse. - Mauvaise évaluation des températures - Au début du vol Nagoya-Hawaï, la température des batteries a fortement augmenté. Malgré les efforts de l'équipe de Solar Impulse qui suivait le vol à distance, le pilote étant seul dans l'appareil, il n'a pas été possible de diminuer la température par la suite. La température des batteries lors d'ascensions et de descentes dans un climat tropical n'a "pas été prévue correctement", écrit Solar Impulse. L'avion solaire d'André Borschberg et de son compatriote Bertrand Piccard, qui prennent les commandes de l'appareil à tour de rôle, continue cependant son aventure et va essayer de terminer son tour du monde en 2016. Ce délai ne va en rien modifier les buts de cette entreprise pionnière, selon le communiqué. Parti d'Abou Dhabi le 9 mars, Solar Impulse 2 a accompli jusqu'ici près de 18.000 kilomètres, soit 51% de son objectif. Il a atterri le 3 juillet sur l'île d'Oahu après une traversée du Pacifique depuis le Japon de 8.200 km. Il a parcouru cette distance en 117 heures et 52 minutes, à une vitesse moyenne de 61,19 km/h avec André Borschberg immobilisé aux commandes durant tout le vol, et ne pouvant dormir que durant de courtes périodes de quelques minutes. Des images diffusées en direct sur le site internet de l'expédition ont permis de suivre dans le monde entier les dernières heures d'approche sur Hawaï. C'est Bertrand Piccard, un médecin-psychiatre passionné d'aviation, qui devrait prendre les commandes pour l'étape Hawaï-Phoenix, en Arizona (sud-ouest des Etats-Unis). L'avion doit faire le tour du monde en une douzaine d'étapes, représentant 500 heures de vol, afin de promouvoir l'usage des énergies renouvelables. Les ailes de l'avion sont couvertes de plus de 17.000 cellules photovoltaïques, qui chargent ses batteries la journée. Surnommé le "paper plane" (avion en papier), il a une envergure de 72 mètres, plus grande que celle d'un Boeing 747, et un poids de 2,3 tonnes, soit le poids d'une fourgonnette. Dans le minuscule cockpit, le pilote a volé jusqu'à 8.634 mètres d'altitude, utilisant des bouteilles d'oxygène pour respirer. Il devait aussi supporter de grandes variations de températures.

