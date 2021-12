Crise agricole : Nouvelles actions de blocage de sites industriels dans la Manche

L’abattoir Socopa de Coutances, et les laiteries Lactalis à Villeudieu-les-Poêles et Elle-et-Vire à Condé-sur-Vire ont été bloqués par les agriculteurs de la FDSEA et des JA 50.

A la laiterie de Condé-sur-Vire, les manifestants ont pu rencontrer et discuter, dans le calme, sur la faiblesse des prix du lait payés aux producteurs.

Ecoutez cet échange entre Jean-François Osmond, le président des Jeunes Agriculteurs de la Manche et un responsable de l’usine laitière.

Face à cette crise de la baisse des prix payés à la production une table ronde est organisée ce mercredi soir à la préfecture de Saint-Lô avant de nouvelles actions promettent les syndicats.

Dans le Calvados, ils intimment au ministre de l'agriculture de se manifester et lançent un ultimatum à Stéphane Le Foll jusqu'à samedi à la mi-journée.