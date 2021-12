Football: C'est tendu entre Caen et Marseille

Le dossier N'Golo Kanté n'en finit plus de faire parler autour du Stade Malherbe de Caen. En fin de saison dernière, on pensait pourtant ce dossier régler entre Caen et Marseille. Désormais, les relations sont tendus entre les deux clubs qui s'affronteront dès le 8 Août à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1.