Déjà double médaillé européen avec le bronze de course à l'américaine espoir l'année passée à Anadia au Portugal et le même métal trois ans plus tôt au même endroit dans l'épreuve de poursuite par équipes. Une épreuve sur laquelle il est d'ailleurs aligné avec ses copains de l'équipe ce France ce mercredi.

C'est décidément un grande année pour le coureur ornais qui a déjà brillé sur route et qui terminera d'ailleurs la saison comme stagiaire à la Fdj.fr, équipe du World Tour.