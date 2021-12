Paris (AFP). Hollande pas candidat en 2017 si le chômage ne baisse pas

François Hollande a réaffirmé mardi qu'il "ne serait pas candidat" à un second mandat en 2017 s'il "n'y a pas de baisse du chômage". "Je serai jugé sur une obligation de résultat. S'il n'y a pas de baisse du chômage, je l'ai dit plusieurs fois, je ne serai pas candidat", a déclaré le chef de l'Etat lors de son interview traditionnelle du 14 juillet. "Si je pensais à l'élection présidentielle aujourd'hui, franchement je serais à côté du sujet", a par ailleurs dit le président. "Nous sommes à près de deux ans de l'échéance. Vous avez vu les sujets qui sont les miens? La Grèce, l'Iran, la sécurité, l'emploi. Et je serais là en train de chercher à vouloir imposer une candidature?". "Deuxièmement, j'ai une obligation de résultat", a-t-il souligné. "Personne ne m'a demandé de venir à la place où je suis. Je l'ai voulu, donc je dois assumer cette tâche", a-t-il dit. "Parce que si les Français, même s'ils pouvaient juger que je me suis donné autant qu'il était possible, que j'ai même pris de bonnes décisions, s'il n'y a pas de résultats, mais pourquoi ils me feraient confiance pour cinq ans de plus? C'est un principe de responsabilité. Je ne suis pas là pour fuir devant les responsabilités, pour m'accrocher". François Hollande avait déjà déclaré en avril 2014 n'avoir "aucune raison d'être candidat" à un deuxième mandat si le chômage ne baisse pas d'ici à 2017, lors d'une visite de Michelin à Clermont-Ferrand.

