Paris (AFP). François Hollande: Rien ne sera relâché sur la sécurité

"Rien ne sera relâché" en France concernant la sécurité, dans un contexte de forte menace terroriste six mois après les attentats de janvier, a affirmé le président François Hollande lors de sa traditionnelle interview du 14 juillet. "Ca peut durer et ça va durer", a-t-il dit. "Pour l'année, 2015, ça sera tout au long de ces prochains mois. Rien ne sera relâché". "Nous sommes mobilisés et je ne veux pas que les Français puissent avoir le moindre doute sur le dispositif que nous avons mis en place. Actuellement il y a 30.000 policiers, gendarmes, militaires qui surveillent des sites", a-t-il souligné. "Pour être sûrs que notre dispositif sera assuré pour les prochains mois, j'ai dégagé avec le Parlement, qui va maintenant confirmer ce choix, les crédits indispensables. Il y aura 10.000 militaires qui seront en opération sur notre sol, qui le sont déjà pour faire ce travail de vigilance. 7.000 qui dont sur les sites, 3.000 qui sont mobilisables, en plus des policiers et des gendarmes", a-t-il précisé.

