Quatre Caennaises argentées à l'Euro U20 de basket !

Pourtant bien entrées dans les débats, les Bleuettes ont très vite cédé du terrain sur leur adversaire et n'ont pas su renverser la vapeur. Le retour opéré dans le troisième quart-temps est resté vain. Les joueuses de Romain L'Hermitte, assistant-coach de la sélection tricolore, n'ont rien pu faire. La semaine espagnole – la compétition se déroulait aux îles Canaries – n'en demeure pas moins très positive pour les quatre joueuses de l'agglomération caennaise sélectionnées dans le groupe France. Mégane Hero (Ifs), Elodie Naigre (Ifs), Lysa Millavet (Mondeville) et Marine Johannes (Mondeville) enrichissent leur palmarès d'une médaille d'argent continentale.

Comme l'année précédente, la meneuse mondevillaise termine en outre dans le cinq type de la compétition ! Les statistiques ne révèlent qu'une partie du talent de Marine Johannes : 10,6 points, 4,3 rebonds et 3,1 passes décisives en moyenne sur les neuf matchs de la compétition.

Sa coéquipière de club Lysa Millavet termine pour sa part avec une moyenne de 7,7 points et 3,4 rebonds. Loin des projecteurs de la Ligue féminine le reste du temps, Elodie Naigre (6,3 points et 4,6 rebonds) et Mégane Hero (1,3 point, 1,2 rebond et 1 passe) ont pourtant pris une part importante dans les succès des Bleues tout au long de l'épreuve.