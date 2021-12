Nouvelles actions des agriculteurs ce samedi matin dans l’Orne

Plusieurs dizaines de tracteurs avec des bennes chargées de fumier, pneus et gravats ont été déversées devant plusieurs grandes surfaces, à Alençon, La Ferté-Macé, Tinchebray et La Chapelle-d’Andainnes en début de matinée ce samedi 11 juillet.

Vers 06h45, une laiterie a subi le même sort à Vimoutiers.

Des actions contre la faiblesse des prix payés aux agriculteurs "qui ne couvrent plus les frais de production, au profit des marges des transformateurs et de la grandes distribution" dénoncent les syndicats agricoles FDSEA et Jeunes Agriculteurs.