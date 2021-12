Fougères (France) (AFP). Tour de France: au c?ur de la Bretagne pour la 8e étape

La 8e étape arrive au c?ur de la Bretagne, samedi, en conclusion d'un parcours casse-pattes qui se termine par une côte pour grimpeurs-puncheurs. De Rennes à Mûr-de-Bretagne, la course passe par deux petites villes bourgades qui ont vu grandir des anciens champions, Médréac (Frédéric Guesdon) et Saint-Méen-le-Grand (Louison Bobet). A la différence de 2011, la seule arrivée du Tour dans le village des Côtes-d'Armor (2.200 habitants), un faux-plat de deux kilomètres précède la montée finale proprement dite, abordée après un virage à angle droit. Longue de 2 kilomètres, l'ascension, sans le moindre lacet, présente une pente moyenne de 6,9 %. "Mais il y a des passages à plus de 10 pour cent dans sa première partie", précise toutefois le directeur de course Thierry Gouvenou qui situe la difficulté de l'ascension entre celles de Huy et du Havre. En 2011, l'Australien Cadel Evans, futur vainqueur sur les Champs-Elysées, avait précédé l'Espagnol Alberto Contador pour le gain de l'étape. Mûr-de-Bretagne (2.200 habitants) tire son nom d'un mur d'une fortification romaine et non d'une ascension. La bourgade a pris l'accent circonflexe en 1957. Départ de Rennes à 12h40 (lancé à 13h00), arrivée à Mûr-de-Bretagne vers 17h19 (prévision à 42 km/h de moyenne).

