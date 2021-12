Oufa (Russie) (AFP). Nucléaire iranien: un compromis sera trouvé bientôt, déclare Poutine

Un "compromis" sur le programme nucléaire iranien "sera bientôt trouvé" aux discussions entre l'Iran et les grandes puissances, qui négocient depuis 14 jours à Vienne en vue d'aboutir à un accord historique, a estimé vendredi le président Vladimir Poutine. "Un compromis doit être trouvé. A mon avis, il sera trouvé bientôt", a déclaré M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Oufa, à l'issue d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). "J'espère que bientôt tous les documents nécessaires seront signés, avec un accord sur les garanties", a-t-il ajouté. Engagées il y a des années, mais réellement lancées en septembre 2013, les négociations entre l'Iran et le groupe "5+1" (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Chine, France et Allemagne) sont destinées à garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales contre Téhéran. La Russie part du principe que "toutes les sanctions contre l'Iran seront levées () et le plus vite possible", a précisé le président russe. Moscou, qui est aussi visé par les sanctions occidentales en raison de la crise ukrainienne, "considère que les sanctions ne sont pas une solution aux problèmes internationaux", a-t-il souligné. L'Iran et les grandes puissances du groupe 5+1 sont réunis depuis deux semaines dans la capitale autrichienne pour tenter de conclure un accord dans ce dossier qui empoisonne les relations internationales depuis plus de douze ans. Les négociations initialement censées aboutir avant la date butoir du 30 juin à Vienne, ont été déjà prolongées à deux reprises en raison de la persistance de désaccords fondamentaux, le dernier délai en date s'achevant théoriquement vendredi soir.

