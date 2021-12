Vienne (AFP). Nucléaire iranien: des négociations péniblement lentes

Les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne sont "péniblement lentes" et une nouvelle réunion ministérielle est prévue samedi, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie britannique Philip Hammond. "C'est péniblement lent", a-t-il déclaré à des journalistes rassemblés devant le palais Coburg où se tiennent les pourparlers depuis 14 jours. "Je fais confiance à nos négociateurs qui travaillent avec les Iraniens pour éclaircir un peu plus le texte dans les douze prochaines heures, et nous pourrons nous retouver demain pour voir si nous pouvons surmonter les derniers obstacles", a indiqué le ministre.

