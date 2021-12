Un nouvel archevêque à Rouen

Mgr Dominique Lebrun a été nommé archevêque de Rouen ce vendredi 10 juillet par le pape François. Il succède à Mgr Jean-Charles Descubes, qui a atteint la limite d'âge canonique, soit 75 ans.

Rouennais de naissance, Mgr Dominique Lebrun a été ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Saint-Denis. Il a plus tard été directeur du Séminaire français de Rome de 1998 à 2001, chargé de mission auprès du monde économique et professionnel de la Plaine Saint Denis, curé de la cathédrale de Saint Denis de 2003 à 2006 et finalement évêque de Saint-Etienne depuis 2006.

Il sera installé archevêque le 11 octobre lors d'une messe en la cathédrale Notre-Dame de Rouen, à 15h30.

Ainsi, c'est à un docteur en théologie, juriste par ailleurs, que le pape François confie le diocèse de Rouen.

Un archevêque hors pair

Relativement jeune, monseigneur Lebrun n'a que 58 ans.

Il a été arbitre officiel de la Fédération Française de Football pendant 13 ans. Aujourd'hui il se promène été comme hiver en sandales. Une personne de son entourage nous le décrit comme "très jovial, profond et authentique dans ses relations".

Un archevêque dans la lignée du pape François...