Berlin (AFP). Grèce: Berlin voit très peu de marge de manoeuvre pour restructurer la dette

Berlin voit "très peu de marge de manoeuvre" pour une restructuration de la dette colossale de la Grèce, une revendication essentielle d'Athènes, et est opposé à tout ce qui "diminuerait de manière significative la valeur de la dette", a affirmé vendredi un porte-parole. Le ministre des Finances Wolfgang Schäuble entrevoit "très peu de marge de manoeuvre pour une restructuration, un +reprofiling+ ou d'autres choses de ce genre", a déclaré son porte-parole Martin Jäger vendredi à Berlin. L'Allemagne est également opposée à une décote de la dette, et à tout ce qui conduirait à "abaisser de manière significative la valeur de la dette", a-t-il précisé, alors qu'Athènes tente d'arracher un accord à ses partenaires européens sur une nouvelle aide financière et un allègement de la dette en échange de réformes.

