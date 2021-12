Coutances Un automobiliste récalcitrant écope de 6 mois de prison ferme

Un automobiliste âgé de 21 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances à 6 mois de prison ferme pour avoir engagé une course poursuite avec les gendarmes à Saint-Hillaire-du-Harcouët dans le sud-Manche le 2 avril dernier.

Le conducteur n’avait pas voulu s’arrêter lors d’un banal contrôle routier avant d’entamer un véritable rodéo avec les forces de l’ordre, empruntant des trottoirs, des sens interdits, montant jusqu’à 110 km/h !

Le véhicule a finalement stoppé sa course après avoir cassé sa direction. Le conducteur a tenté de s’enfuir à pied avant d’être interpellé.

Le jeune homme, sans permis, avait volé la voiture deux jours plus tôt et avait utilisé chéquier et carte bancaire, trouvés dans la boite à gants, pour acheter des cigarettes notamment.

Il a été condamné à 6 mois de prison ferme.