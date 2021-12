A 15 jours du festival Art Sonic, l'édition 2015 se dirige vers un record de fréquentation

Vous pouvez réserver vos places en ligne sur le site du festival, un festival qui souhaite pratiquer un politique tarifaire abordable.

ART SONIC TARIFS Impossible de lire le son.

Tarifs en prévente

2 jours : 44 € / 1 journée : 27 €

Camping gratuit, réservé aux porteurs de billets.

Programmation:

Vendredi 24 juillet : The Avener, Les $heriffs, Naâman, Hollie Cook, Chill Bump, Opium du Peuple, Salut C’est Cool, Flying Donuts

Samedi 25 juillet: Shaka Ponk, The Bloody Beetroots (SBCR dj set), Alb, The Hacker Live, Thylacine, Gaspard Royant, Jabberwocky, Gomina, Two Bunnies in Love, sans oublier le Kid Sonic pour les petits avec le concert des Oreilles Rouges.