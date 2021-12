Duhamel et Delort marquent dans le même match pour Caen

Pour les hommes de Patrice Garande, l'enjeu de la rencontre était bien de se placer dans une configuration de match pour la première fois de la saison, après avoir repris l'entraînement le 30 juin dernier. Arrivés à Carnac le 4 juillet, les Bleu et Rouge travaillent leur condition physique jusqu'à leur départ de Bretagne mardi prochain. Au milieu des séances les moins agréables de l'année, la partie de football d'hier soir était aussi censée permettre aux joueurs de toucher le ballon.

Comme prévu, le coach malherbiste avait décidé d'aligner deux équipes différentes en première et en deuxième mi-temps. Et chose amusante, deux joueurs annoncés sur le départ se sont illustrés en marquant un but : Florian Raspentino (29e) et Mathieu Duhamel (57e). La nouvelle recrue offensive, Andy Delort, s'est également illustré en ouvrant le score (1-0, 23e), bien avant que Lenny Nangis ne boucle l'affaire (4-0, 80e).

Le prochain match amical des Caennais est d'ores et déjà fixé au mardi 14 juillet (18h), au stade Henry Jeanne de Bayeux contre Le Havre, dans le cadre du Trophée des Normands.