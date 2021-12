Téhéran (AFP). Nucléaire: l'Iranien Rohani optimiste et pense à l'après-négociations

Le président iranien Hassan Rohani a exprimé mercredi son optimisme sur l'issue des discussions nucléaires en cours à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances, en affirmant que Téhéran se préparait déjà à "l'après-négociations". Les discussions avec le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) "sont entrées dans une période sensible et la République islamique d'Iran se prépare à l'après-négociations et à l'après-sanctions", a-t-il déclaré avant son départ pour la Russie où il doit participer vendredi à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), cité par la télévision d'Etat. L'OCS, où l'Iran a un statut d'observateur avec l'objectif d'intégrer cette institution, regroupe la Chine, la Russie et les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Les négociations nucléaires devraient être au menu des discussions car deux pays du 5+1 -Chine et Russie- participeront à ce sommet à Oufa, à 1.100 km à l'est de Moscou, a souligné le dirigeant iranien qui doit avoir un entretien jeudi avec le président russe Vladimir Poutine. Le discussions finales de Vienne se tiennent dans un contexte tendu en raison de la complexité du dossier, qui doit garantir la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions économiques internationales qui frappent le pays depuis 2006. Déjà allongées à deux reprises, les négociations --qui devaient initialement se conclure au 30 juin, puis au 7 juillet-- ne devraient cette fois-ci plus bénéficier de nouveau sursis au-delà de vendredi, ont signalé des diplomates proches des négociations.

