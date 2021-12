Athènes (AFP). Grèce: Euclide Tsakalotos nommé nouveau ministre des Finances

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Euclide Tsakalotos, également coordinateur des négociations avec les créanciers de la Grèce UE et FMI, a été nommé lundi ministre des Finances du gouvernement grec pour succéder à Yanis Varoufakis, qui a démissionné après le référendum, a indiqué la présidence de la République. Cet économiste discret, antithèse de la personnalité iconoclaste de M. Varoufakis, prêtera serment lors d'une cérémonie civile à 20h00 locale (17h00 GMT), selon un communiqué de la présidence. Il participera mardi à sa première réunion des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe) à Bruxelles. Euclide Tsakalotos, universitaire de 55 ans, en charge des affaires économiques internationales, né à Rotterdam, éduqué à Oxford, a été nommé fin avril coordinateur de l'équipe grecque des négociations à Bruxelles après l'isolement croissant de Yanis Vafourakis face à ses pairs lors des réunions de la zone euro. Il va avoir la lourde charge de retisser une confiance largement entamée entre les grands argentiers européens et la Grèce après cinq mois de négociations erratiques et vaines pour trouver un accord de financement de la Grèce à court d'argent.

