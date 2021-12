Francfort (AFP). Prêts d'urgence à la Grèce: réunion du conseil des gouverneurs de la BCE à 16H00 GMT

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) tiendra lundi à partir de 16H00 GMT une réunion téléphonique pour statuer sur le sort des prêts d'urgence ELA aux banques grecques, a appris l'AFP de sources bancaires. La réunion doit débuter à 18H00 heure de Francfort (ouest), siège de la BCE, soit 16H00 GMT, selon deux sources proches des banques centrales nationales de la zone euro. Interrogée par l'AFP, la BCE n'a pas souhaité confirmer cet horaire. Le gardien de l'euro doit trancher sur les prêts ELA, plafonnés à 89 milliards d'euros depuis fin juin, après le non des électeurs grecs dimanche aux réformes proposées par les créanciers. Les prêts d'urgence sont les bouées de sauvetage des banques grecques depuis qu'elles ne bénéficient plus d'un régime de faveur qui leur permettait jusqu'à février de se refinancer normalement auprès de la BCE. Les banques grecques, qui ont abaissé leur rideau de fer il y a une semaine dans le cadre d'un contrôle des capitaux et n'autorisent plus les Grecs qu'à des retraits quotidiens de 60 euros par personne, sont asphyxiées. En attendant le référendum grec sur les réformes proposées par les créanciers du pays, la BCE avait consenti à les plonger dans un coma artificiel en décidant le 28 juin de maintenir les prêts d'urgence, sans en augmenter le plafond. Lundi, sa réaction au non massif envoyé par les électeurs grecs était très attendue. "Je crains que les développements en Grèce ne nous rendent pas la tâche plus facile", a réagi Ewald Nowotny, gouverneur de la Banque d'Autriche, sur les ondes de la radio autrichienne ORF. Selon plusieurs économistes, la BCE pourrait opter pour le statu quo, c'est-à-dire un maintien du plafond existant des prêts ELA aux banques grecques, en attendant des avancées sur le terrain politique. La chancelière Angela Merkel doit rendre visite lundi soir au président français François Hollande, avant un sommet exceptionnel de la zone euro mardi.

