Les Etats-Unis ont remporté la Coupe du Monde féminine de football pour la troisième fois de leur histoire après 1991 et 1999 en battant le Japon 5-2 (mi-temps: 4-1) en finale, dimanche à Vancouver (Canada). Les buts américains ont été inscrits par Lloyd (3e, 5e, 16e), Holiday (14e) et Heath (54e). Le Japon a marqué par Ogimi (27e) et Johnston (52e csc).

