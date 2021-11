Vancouver (AFP). Mondial féminin: Japon face aux Etats-Unis en finale, comme en 2011

Comme lors de la précédente édition en 2011, le Japon affrontera les Etats-Unis en finale de la Coupe du Monde féminine de football après sa qualification mercredi face à l'Angleterre à Edmonton (2-1). La finale aura lieu dimanche à Vancouver (23h00 GMT). Les Japonaises tenteront de conserver leur titre alors que les Américaines, qui n'ont plus été titrées depuis 1999, voudront leur revanche après leur défaite aux tirs au but il y a quatre ans à Francfort. Mercredi à Edmonton, le match s'est dénoué de façon cruelle pour les Anglaises avec un but contre son camp de Bassett dans le temps additionnel (90+2). Jill Scott et ses partenaires avaient jusqu'alors fait mieux que résister et semblaient prêtes à créer une nouvelle surprise en emmenant les tenantes du titre japonaises en prolongation. Mais en voulant dégager alors qu'elle était sous pression, Bassett a expédié le ballon en pleine lucarne de sa propre gardienne. Comme la première demi-finale de mardi entre l'Allemagne et les Etats-Unis (un penalty raté par l'Allemagne, un réussi par les Etats-Unis), le match avait auparavant été une affaire de penalties. Le Japon était d'abord récompensé de sa domination et de sa maîtrise collective par un penalty obtenu par Ariyoshi, peut-être à l'extérieur de la surface, et transformé par Miyama (33e). Mais comme depuis le début du tournoi, l'Angleterre a encore surpris par sa capacité de réaction et a rapidement égalisé, elle aussi sur penalty. La capitaine Houghton est tombée très facilement sur un contact pour le moins minime avec Ogimi et Williams a égalisé (1-1, 40e). Revenues dans le match, les joueuses de Mark Sampson ont alors vraiment gêné les championnes du monde en titre et ont même eu les meilleures occasions avec notamment une énorme frappe sur la barre signée Duggan (62e) et des tirs dangereux de White (64e) et Jill Scott (66e). Mais c'est donc le coup de théâtre signé Bassett qui a décidé du sort du match. Les Japonaises iront en finale et les Anglaises devront se contenter du match pour la troisième place samedi à Edmonton face à l?Allemagne.

