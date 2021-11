Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: 5 morts dans un attentat-suicide contre une église

Cinq personnes, dont une femme, ses deux enfants et un pasteur, ont été tuées dimanche matin dans un attentat-suicide contre une église de Potiskum, dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé à l'AFP un policier et un habitant. Le kamikaze est entré à 9h55 (8h55 GMT) dans l'église et s'est fait exploser aussitôt, selon ces sources. "Quatre fidèles sont morts tout de suite, tandis que la cinquième victime a succombé peu après son arrivée à l'hôpital", a déclaré un policier qui a participé à l'évacuation. Un habitant a confirmé ces informations.

