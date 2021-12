Jos (Nigeria) (AFP). Nigeria: 44 morts dans deux explosions à Jos

Au moins 44 personnes ont été tuées dimanche soir par deux explosions près d'un centre commercial et d'une mosquée à Jos, dans le centre du Nigeria, a affirmé lundi la principale organisation nigériane de secours. "Pour le moment, nous avons 44 morts et 47 blessés en provenance des deux sites des explosions", a assuré Mohammed Abdulsalam, de l'Agence nationale de gestion d'urgence (NEMA). Le porte-parole de la police de l'Etat de Plateau (centre) dont Jos est la capitale, Emmanuel Abuh, avait auparavant donné un bilan de 18 morts, sans préciser les circonstances des explosions. Ces explosions surviennent après une demi-douzaine d'attaques sanglantes depuis mercredi dans le nord-est du pays, attribuées au groupe islamiste Boko Haram. La première explosion s'est produite dimanche à 21H14 (20H14 GMT) dans un centre commercial situé près d'un arrêt de bus et de l'université de Jos. La seconde a eu lieu quatre minutes plus tard, près d'une mosquée très fréquentée. Les deux attaques n'ont pas été revendiquées. Jos, capitale de l'Etat de Plateau en proie à de profondes divisions religieuses, est régulièrement la cible d'attaques de Boko Haram. En février, une double explosion dans une gare routière de la ville avait fait au moins 17 morts. Le Plateau, situé en plein sur la frontière entre le Sud nigérian majoritairement chrétien et le Nord musulman, a connu des vagues de violences religieuses durant la dernière décennie qui ont fait des milliers de morts. Boko Haram n'a cessé d'intensifier ses attaques dans le nord du Nigeria depuis l'entrée en fonction du nouveau président Muhammadu Buhari le 29 mai. Depuis cette date, près de 500 personnes ont péri dans les violences dans des fusillades, des explosions et des attentats-suicide, selon un décompte de l'AFP. Dimanche, un kamikaze s'était fait exploser dans une église de la ville de Potiskum, dans l'Etat de Yobe (nord-est), tuant cinq fidèles. La semaine dernière, les islamistes avaient pris d'assaut plusieurs villages près du lac Tchad, tuant plus de 150 fidèles en train de prier dans des mosquées.

