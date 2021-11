Paris (AFP). La canicule persiste dans l'est de la France

La canicule qui accable une grande partie du territoire français depuis mardi a desserré son étau dimanche dans l'ouest et le nord du pays mais la vague de chaleur se poursuit dans l'est et devrait durer encore quelques jours. Un total de 26 départements, dont tous les départements d'Alsace, d'Auvergne, de Franche-Comté et de Rhône-Alpes, étaient toujours maintenus en vigilance orange. Météo France s'attend à ce que les températures maximales flirtent avec les records dans l'après-midi en Alsace et dans la région lyonnaise. Dans les autres départements en vigilance canicule, les températures maximales vont demeurer élevées et se situeront entre 35 et 39 degrés. "L'épisode caniculaire s'annonce durable puisqu'il est probable qu'il se prolonge jusqu'en début de semaine prochaine sur certaines régions de l'est du pays", indique le service national de météorologie dans un communiqué diffusé dimanche matin. Seuls six départements (Finistère, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-orientales, Aude et Hérault) échappent à toute vigilance particulière. Les autres départements qui ne sont pas en vigilance orange demeurent en vigilance jaune. Du côté des transports, après une première grande vague de départs en vacances samedi, cette journée est classée verte au niveau national et orange en Ile-de-France dans le sens des départs. Aucune difficulté majeure n'était signalée en milieu de matinée. Le Centre nationale d'information routière (CNIR) a renouvelé ses conseils de prudence en rappelant que l'ensoleillement et les fortes chaleurs favorisent les éblouissements, la somnolence, voire l'endormissement au volant comme au guidon. Jusqu'à présent, la canicule n'a pas eu de graves répercussions. Des installations électriques sont tombées en panne (ce qui a entraîné l'arrêt pendant plus de cinq heures de la diffusion de la chaîne franco-allemande Arte), de nombreux trains ont accusé des retards, mais sans que cela tourne à la catastrophe alors que les Français commencent à prendre leurs congés estivaux. Les services d'urgences des hôpitaux n'ont pas été débordés par les cas d'hyperthermie et aucune surmortalité n'a été enregistrée à Paris, a fait remarquer samedi Dominique Versini, adjointe à la Mairie de Paris, en charge du plan canicule. - Bornes à incendie vandalisées - Les sapeurs-pompiers de Paris, très sollicités, ont tout de même lancé une mise en garde pour demander de ne pas abuser des appels d'urgence. Le 18 ou le 112 "ne doivent pas être saturés pour des motifs ne constituant pas une urgence", rappellent-ils dans un communiqué, après avoir reçu plus de 16.000 appels "ne relevant d'aucune nécessité vitale" dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui a provoqué la saturation du centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers de Paris. En région parisienne et en Rhône-Alpes, un phénomène s'étend en même temps que la vague de chaleur: le vandalisme des bornes à incendie. Trois cents ouvertures sauvages de bouches à incendie ont été enregistrés vendredi en Seine-Saint-Denis, selon Veolia qui assure la gestion du service public d'eau potable dans 149 communes d'Ile-de-France, entraînant le gaspillage de millions de litres d'eau potable. Des maires, comme ceux d'Asnières (Hauts-de-Seine) ou de Pantin (Seine-Saint-Denis), ont pris des arrêtés pour interdire l'utilisation des bornes pour se rafraîchir. Celui d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Pascal Beaudet, a fait appel au civisme de ses administrés rappelant que les geysers d'eau sur la voie publique pouvaient avoir de graves conséquences: "inondations, coupure d'eau dans les appartements, risques d'électrocution, manque d'eau dans le cas d'un grave incendie" A La Ricamarie, une petite commune de la banlieue de Saint-Etienne, des bornes à incendie ont également été vandalisées par des riverains pour remplir des piscines. Les pompiers, qui ont voulu procéder à la fermeture des vannes, ont été agressés verbalement et la police a dû disperser la foule avec du gaz lacrymogène. A la suite de cette intervention, la voiture du maire a été incendiée, rapporte le journal Le Progrès.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire