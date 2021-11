Paris (AFP). La canicule persiste dans l'est, situation sanitaire dégradée dans le nord-est

La canicule qui accable une grande partie de la France depuis mardi a desserré son étau sur l'Ouest et le Nord mais la vague de chaleur persiste dans l'Est, avec, selon les services d'urgence, une dégradation de la situation sanitaire dans le quart nord-est. "La situation s'est dégradée depuis hier (samedi) fin d'après-midi", "essentiellement dans les régions de Franche-Comté, Alsace-Lorraine, un peu également en Bourgogne, avec un très forte augmentation du nombre d'appels au Samu", a expliqué à l'AFP François Braun, président du Samu-Urgences de France. Il a évoqué notamment "un nombre de cas non négligeable de pathologies très graves chez des personnes âgées, avec des hyperthermies majeures qui nécessitent des hospitalisations en réanimation". Interrogé par l'AFP, le ministère de la Santé a assuré que "les mesures prises pour maintenir les capacités d'accueil des urgences et des services hospitaliers permettent d'avoir une situation maîtrisée" dans le pays. Un total de 26 départements, dont ceux d'Alsace, d'Auvergne, de Franche-Comté et de Rhône-Alpes, restaient en vigilance orange, selon Météo France qui prévoit que l'épisode caniculaire persiste jusqu'en début de semaine sur certaines régions de l'est du pays. Le service national de météorologie prévoyait des températures voisines des records dans l'après-midi en Alsace et dans la région lyonnaise. Dans les autres départements en vigilance canicule, les températures maximales devaient osciller entre 35 et 39 degrés. Des averses orageuses sont aussi annoncées du nord du Massif central aux frontières belge et luxembourgeoise. - Nouveaux records de chaleur - Un record de chaleur datant de plus de 60 ans a été battu samedi à Strasbourg où l'on a relevé 38,3° contre 37,4° le 2 juillet 1952. A Lons-le-Saunier, dans le Jura, c'est un record nocturne qui a été battu avec un mercure à 26,8 °C dans la nuit de vendredi à samedi, du jamais vu dans cette ville. Dans la capitale alsacienne, la chaleur a "endommagé les batteries des bus, en surcharge à cause de la climatisation, de même que les moteurs et les freins du tramway. Certains véhicules ont dû rentrer au dépôt samedi pour se mettre au frais", rapportent les Dernières nouvelles d'Alsace. Les maillots de bain étaient de rigueur aux Eurockéennes de Belfort pour les quelque 150 chanceux qui ont assisté au concert de DJ Pone les pieds dans l'eau/. Ils avaient gagné un concours leur permettant d'assister à la prestation depuis un bateau au milieu d'un étang. En Saône-et-Loire, un incendie lié à la sécheresse a détruit trente hectares de terrains agricoles sur la commune de Saint-Usuge, selon la préfecture. Seuls six départements (Finistère, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-orientales, Aude et Hérault) échappent à toute vigilance particulière. Ceux qui ne sont pas en vigilance orange demeurent en vigilance jaune. Côté des transports, après une première vague de départs samedi, cette journée est classée verte au niveau national et orange en Ile-de-France dans le sens des départs. Aucune difficulté majeure n'était signalée en milieu de journée. Le Centre national d'information routière (CNIR) a renouvelé ses conseils de prudence, car l'ensoleillement et les fortes chaleurs favorisent les éblouissements, la somnolence, voire l'endormissement au volant comme au guidon. - Coup de chaud en Avignon -

