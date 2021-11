Tunis (AFP). Tunisie: l'état d'urgence décrété et des responsables limogés

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décrété samedi l'état d'urgence en raison de la "persistance de menaces" huit jours après un attentat sanglant qui a tué 38 touristes. Les autorités, qui ont pour la première fois reconnu ces manquements vendredi, ont aussi annoncé le limogeage de plusieurs responsables, dont le gouverneur de Sousse, région où a été perpétré l'attentat. "Nous avons décidé, après avoir consulté le président du Parlement et le chef du gouvernement, de proclamer l'état d'urgence sur tout le territoire tunisien pour 30 jours", a déclaré le chef de l'Etat dans un discours télévisé à la nation, précisant que cette mesure d'exception entrait en vigueur dès ce samedi. M. Caïd Essebsi a justifié cette décision par "la situation exceptionnelle que traverse le pays après le dernier attentat terroriste et la persistance de menaces qui font que le pays est en guerre d'un genre spécial". Le 26 juin, un Tunisien de 23 ans, identifié par les autorités comme un étudiant en master nommé Seifeddine Rezgui, a ouvert le feu sur des touristes sur une plage et au bord des piscines d'un hôtel de Port El Kantaoui, près de Sousse (centre-est). Pas moins de 38 personnes, dont 30 Britanniques, ont été tuées dans cette attaque revendiquée, comme celle qui a tué 21 touristes et un policier tunisien le 18 mars au musée du Bardo à Tunis, par le groupe Etat islamique (EI). - 'Excellent outil de répression' - Depuis sa révolution il y a quatre ans, la Tunisie fait face à une progression de la mouvance jihadiste, déjà responsable de la mort de dizaines de policiers et de militaires. Les Tunisiens ont récemment vécu plus de trois ans d'état d'urgence: instauré en janvier 2011, juste avant la fuite du président Zine El Abidine Ben Ali dans la foulée du soulèvement qui avait lancé "le Printemps arabe", il avait été sans cesse renouvelé avant d'être levé en mars 2014. L'état d'urgence accorde des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre, et donne notamment le droit aux autorités d'interdire les grèves et les réunions "de nature à provoquer ou entretenir le désordre". Il autorise également les autorités à "prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature". L'annonce de l'état d'urgence plus d'une semaine après l'attentat a par ailleurs suscité des interrogations. "Pourquoi huit jours après?", s'est ainsi demandé l'analyste tunisien indépendant Selim Kharrat, en mettant en garde contre l'"excellent outil de répression" qu'il pourrait représenter. Le porte-parole de la présidence, Moez Sinaoui, s'est voulu rassurant: "ce sera fait dans le respect de la loi, pour une durée déterminée". - Défaillances - Après l'attentat de Port El Kantaoui, la Tunisie a annoncé la mise en place d'un "plan exceptionnel", dont le déploiement de plus de mille agents armés supplémentaires pour sécuriser plages et sites touristiques. Mais mercredi soir, jour de son entrée entrée en vigueur, le ministre de l'Intérieur avait lui-même constaté des carences à Hammamet, grande station balnéaire au sud de Tunis.

