Beauregard 2015 : un vendredi en tour de chauffe

Exit les peurs de l'orage ou de la canicule : le premier jour complet de ce festival Beauregard 2015 s'est déroulé dans des conditions optimales. Et ce sont les artistes regroupés pour ce vendredi qui ont apporté au public une chaleur bienvenue dès le milieu d'après-midi. En commençant par Electric Octopus Orchestra, Gomina, Baxter Dury et les Japonais de Bo Ningen.

Les inconditionnels du chantre Dominique A comme les néophytes n'auront pas mis longtemps à tomber sous le charme de cette voix envoûtante et ses histoires au sens parfois obscur. Il précédait sur les scènes de Beauregard le mythique trio de hip-hop américain Cypress Hill, très attendu et qui conserve une énergie toujours aussi communicative. A coups de "How I could just kill a man" et "Insane in the brain", il n'était pas forcément besoin de connaître les paroles pour les entonner ensemble. Sans aucun doute une des raisons de leur succès indiscutable.

Grand écart rapide avec Christine and The Queens, révélation de cette année, sur la scène John. Les fans devant, les curieux du phénomène plus à l'écart. Mais tous y ont probablement trouvé leur compte, entre les chorégraphies travaillées de la jeune française, ses textes entendus sur les ondes et de bons échanges avec le public. Elle se moque gentiment de Mylène Farmer, mais la comparaison avec cette dernière tient la route. Elle convoque aussi selon les titres Madonna, Mickael Jackson ou Camille.

Retour sur la grande scène pour suivre Alt-J, déjà présents au festival en 2013, qui ont appris à véhiculer d'autant plus leur joie d'être là, et les amateurs le leur rendent bien. Clôture du vendredi sur les vibrations transmises par Jungle et les rythmes de Super Discount 3 live.

En bref, un vendredi parfait en guise de tour de chauffe. A suivre ce samedi, les (très) jeunes rockers de The Strypes, le mythe des Smiths Johnny Marr, Julien Doré, Sting, The Do et 2Manydjs... Pas étonnant que la journée affiche complet.