Sortir l'été : mardi 7 juillet

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Magic Mike XXL» avec Channing Tatum. Trois ans après que Mike ait renoncé à sa vie de strip-teaseur, les Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter l'éponge. Mais ils veulent le faire à leur façon : en enflammant la piste de danse lors d'un ultime spectacle en partageant l'affiche avec le légendaire Magic Mike. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



Tout ce week-end, participez à la 23ème édition du Festival Chauffer Dans la Noirceur à Montmartin-sur-Mer. 40 groupes se partageront la scène du Festival durant ces 3 jours de concert. Retrouvez toutes les infos sur Chauffer dans la Noirceur



Tout ce week-end, ce sont les Médiévales du Château de Ganne à Thury-Harcourt. Rendez-vous au cœur de l'histoire le temps d'un week-end dans un des lieux emblématiques de la Suisse Normande. Des animations médiévales et des jeux pour toute la famille seront proposés samedi et dimanche.