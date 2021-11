Paris (AFP). Canicule: températures en hause pour les départs en vacances

La canicule va continuer de s'abattre vendredi, jour des premiers grands départs en vacances, avec des températures maximales à nouveau orientées à la hausse sur une grande partie de la France dont 51 départements sont désormais en alerte orange. Du Sud-Ouest au Centre-Est, des pointes voisines de 40 degrés sont à nouveau envisagées, selon Météo-France Une vague de chaleur malvenue pour les dizaines de milliers de vacanciers qui prendront la route vendredi pour les premiers grands départs des vacances estivales. Selon Météo-France, l'épisode caniculaire qui touche le pays depuis mardi va probablement se prolonger au moins jusqu'en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine sur l'Est. Jeudi, quatre départements supplémentaires -- l'Ardèche, la Drôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne -- ont été placés en vigilance orange par Météo-France. Les températures maximales relevées jeudi en milieu d'après-midi se situaient souvent entre 30 et 35 degrés, selon Météo-France, et ces fortes températures ont perturbé les réseaux électrique et ferroviaire. Le thermomètre a affiché 30°C à Paris et à Agen, 33°C à Lyon et Bourges, 35°C à Dijon et à Clermont-Ferrand, 36°C dans plusieurs villes de l'Est (Nancy, Metz, Strasbourg). Le quart nord-ouest du pays a en revanche connu une relative fraîcheur, des orages ayant contribué à faire baisser les températures. - Trains en retard - Ceux qui préfèreront le train à la voiture pour partir en vacances subiront des retards. "Quand il fait 40 degrés, il faut prendre encore plus de précautions parce que c'est la sécurité qui passe avant tout. Il y aura des retards", a averti le président de la SNCF, Guillaume Pepy. La forte chaleur a une nouvelle fois privé des milliers de personnes d'électricité. Après un problème sur un transformateur EDF dû à la canicule, 3.000 foyers ont été privés d'électricité à Corbas, dans l'est de l'agglomération lyonnaise, en milieu d'après-midi. Dans la nuit, une coupure de courant avait touché jusqu'à 150.000 clients dans la région du Havre. Dans la Meuse, la chaleur a endommagé des départementales, avec des remontées de bitume. - Danger en haute montagne - En Haute-Savoie, la préfecture a appelé les alpinistes à la prudence, les mettant en garde contre les "conditions dangereuses" engendrées par la canicule en haute montagne. Mercredi, dans le Nord/Pas-de-Calais, en proie à des records de chaleur, au moins trois jeunes personnes se sont noyées. A Paris, la préfecture de police a recommandé notamment de différer les déplacements et de contourner l'agglomération, Airparif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, ayant prévu pour vendredi un nouvel épisode de pollution à l'ozone. Cinq grands parcs de la capitale ont été ouvert la nuit de jeudi à vendredi et le seront à nouveau la nuit suivante, pour permettre à tous les Parisiens d'"accéder à (des) espaces de fraîcheur indispensables en période de canicule", selon le groupe écologiste au Conseil de Paris, à l'origine de cette initiative.

