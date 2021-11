Londres (AFP). Wimbledon: l'horizon s'éclaircit pour Djokovic

Novak Djokovic a gravi une nouvelle marche dans sa quête d'une troisième couronne à Wimbledon, où l'horizon s'est dégagé pour lui avec le forfait du N.5 mondial Kei Nishikori lors d'une journée ayant battu un record historique de chaleur. Le roi de l'ATP, tenant du titre à Londres, aurait pu croiser en quarts de finale le Japonais qui l'avait surpris l'été dernier en demies de l'US Open. Mais le protégé de Michael Chang, blessé au mollet gauche, a préféré renoncé avant de disputer son deuxième tour contre le Colombien Santiago Giraldo. La nouvelle est tombée en début d'après-midi, avant que Djokovic n'abrège la douzième et dernière campagne londonienne de Jarkko Nieminen (6-4, 6-2, 6-3) le vétéran finlandais - 34 ans le 23 juillet - qui prendra sa retraite en fin de saison. Pour son dernier tour de piste sur le Central, le 92e mondial, quart-de-finaliste à Londres en 2006, a démarré en trombe, breakant d'entrée "Djoko" sous les acclamations du public. Le Nordique a tenu son avance jusqu'à 3-1 avant que la star Serbe ne retrouve ses esprits. "J'ai félicité Nieminen pour sa magnifique carrière. C'est un mec sympa, l'un des plus sympas du circuit, et un guerrier sur le court. C'est un plaisir de l'avoir affronté pour son dernier match ici", a apprécié Djokovic, qui s'est épargné un trop long combat sous le cagnard (1h32). - La température s'affole - Le mercure est encore monté pour atteindre 35,7 °C selon le "Met Office", service national britannique de météorologie, battant ainsi le record du tournoi (34,6 °C) qui datait de 1976. Sur le court 17, la chaleur a même fait une victime, un ramasseur de balles, pris d'un malaise. Les organisateurs ont pris des mesures pour éviter le risque de surchauffe. Le toit du Central est resté fermé avant le match Djokovic-Nieminen pour le maintenir au frais. Et une règle autorisait les filles (pas les garçons) à marquer une pause de dix minutes entre les deuxième et troisième sets. Les joueurs ne se plaignaient pas ouvertement des conditions. Pour le Français Richard Gasquet, vainqueur en trois sets de son compatriote Kenny de Schepper (6-0, 6-3, 6-3), cela reste plus supportable que sur terre battue. "Je préfère ça à la pluie à Londres", a souligné le 20e mondial qui affrontera au prochain tour le Bulgare Grigor Dimitrov (11e), demi-finaliste l'an passé, qui peine à confirmer cette saison. L'aventure s'est arrêtée en revanche pour Pierre-Hugues Herbert, issu des qualifications, qui avait gagné son premier match en Grand Chelem. L'Alsacien rêvait d'un troisième tour sur le "Center court" contre Djokovic mais Bernard Tomic en a décidé autrement (7-6 (7/3), 6-4, 7-6 (7/5)) malgré ses 50 coups gagnants. L'Australien, quart-de-finaliste en 2011 à seulement 18 ans, s'était arrêté cette année-là contre Djokovic à qui il avait pris un set (6-2, 3-6, 6-3, 7-5). Le Serbe n'a jamais perdu, en trois matches, contre l'enfant terrible du tennis "Aussie" qui peine à confirmer les grands espoirs placés en lui. - Retrouvailles Kyrgios-Raonic - Son fougueux camarade australien Nick Kyrgios, 20 ans, retrouvera lui le Canadien Milos Raonic, 7e mondial, comme en 2014 en quarts de finale. Raonic avait remporté ce combat de gros serveurs, avant d'être arrêté en demies par Roger Federer. Mercredi, le joueur d'origine monténégrine a eu du mal à finir (6-0, 6-2, 6-7 (7/5), 7-6 (7/4)), contre le doyen de l'épreuve, l'Allemand Tommy Haas (37 ans), joueur le plus âgé à figurer au deuxième tour depuis l'Américain Jimmy Connors en 1991 (38 ans).

