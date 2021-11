Athènes (AFP). Grèce : Tsipras maintient le référendum, appelle au non pour un accord meilleur

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a confirmé mercredi la tenue du référendum de dimanche et a appelé les Grecs à voter non, ce qui sera selon lui "un pas déterminant pour un accord meilleur" par rapport aux dernières propositions des créanciers, UE et FMI. Dans un message à la nation télévisé, Alexis Tsipras a réitéré qu'il continuerait les négociations avec les créanciers après le référendum de dimanche. "Le non ne signifie pas une rupture avec l'Europe mais le retour à l'Europe des valeurs, le non signifie une forte pression" pour continuer les négociations, a-t-il dit.

