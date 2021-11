Rouen : Elphège Caplan, portrait d'un nouveau prêtre

"On engage toute notre vie"

Bac en poche et après des études d'histoire, Elphège Caplan a fait son séminaire à Issy les Moulineaux. Puis il a passé trois ans en "stage" à Forges-les-Eaux. Pour lui, cette ordination est la concrétisation de ses années d'étude. Au séminaire, il a approfondi la philosophie, la théologie, l'histoire de l'Eglise... Et voilà le jour J: "Il va y avoir de l'émotion, c'est un moment où l'on engage tout notre vie." Et il insiste sur l'ampleur de la mission: "Je m'y prépare depuis plus de sept ans. Mais finalement, on n'est jamais vraiment prêt." Le jeune homme considère ses pairs plus âgés comme "des exemples de fidélité, de solidité dans leur engagement et leur foi".

Un appel

Que ce soit pour Elphège Caplan ou Christian Catelain, leur engagement est une vocation, un appel. Le prêtre jubilaire se rappelle que, très jeune, il avait voulu faire "comme ses cousins": "Cela m'a pris vers l'âge de 10 ans et ça ne m'a plus quitté". Son ordination l'a marqué: "un très bon souvenir". Elphège Caplan, lui, a toujours cherché à approfondir sa foi. Aujourd’hui, il voit son ordination comme "un appel de Dieu qui a été reconnu par l'Église". Un appel difficile à discerner. "C'est la joie qui en est le signe majeur" affirme-t-il.