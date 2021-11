Nombreux travaux sur les routes de l'Orne en juillet

L'été est la saison la plus propice aux travaux routiers. Dans l'Orne, cet été 2015 n'y déroge pas, avec de nombreux chantiers qui sont programmés en ce mois de juillet.

LANDIGOU, DURCET ET SAINTE-OPPORTUNE : Aménagement de la RD 924 : Après l’achèvement de la section Sevrai-A88, inaugurée fin 2014, les travaux vont reprendre dans le secteur ouest entre Landigou et Sainte-Opportune (en prolongement de la section Flers-Landigou mise en service fin 2012). Il est indispensable pour les usagers d’être très vigilants et de respecter les limitations de vitesse ou les modifications de circulation qui pourront être instaurées au fur et à mesure de ces travaux.

LA LANDE-PATRY, LANDISACQ, CERISY-BELLE-ETOILE, LA BAZOQUE, CALIGNY ET SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS : Contournement nord-ouest de Flers : Après les études et procédures, cette opération routière majeure entre dans sa phase de réalisation. Celle-ci commencera par des travaux préparatoires (giratoires d’extrémités, débroussaillage et dégagement des emprises, pistes d’accès et de circulation), qui seront rapidement suivis par la construction du pont sur la Visance.

Il est indispensable pour les usagers d’être très vigilants et de respecter les limitations de vitesse ou les modifications de circulation qui pourront être instaurées au fur et à mesure de ces travaux, notamment aux extrémités du projet (RD 924 à Landisacq, RD 962 à Saint-Georges-des-Groseillers), et vers la RD 18 route de Cerisy-Belle-Étoile.

LE BOURG ST LEONARD : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 926, sur la commune du Bourg-Saint-Léonard, sont programmés entre le 6 et le 7 juillet. La circulation est réglementée pendant les travaux (circulation alternée).

MONTORMEL : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 242, entre la Stelle et la RD 16 sur la commune de Montormel, sont programmés entre le 7 et le 9 juillet. La circulation est interdite sur la RD 242 pendant les travaux (route barrée).

BAGNOLES-DE-L’ORNE : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 235, du giratoire de l’office de tourisme à la D 916 sur la commune de Bagnoles-de-l’Orne, sont programmés jusqu'au 3 juillet. La circulation est interdite sur la RD 235 pendant les travaux (route barrée).

CEAUCE : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 962, de la limite de Torchamp à Bel-Air sur la commune de Céaucé, sont programmés jusqu'au 3 juillet. La circulation est réglementée pendant les travaux (circulation alternée).

JUVIGNY-SOUS-ANDAINES : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 976, dans le bourg de Juvigny-sous-Andaines,

sont programmés du 7 au 8 juillet. La circulation est interdite sur la RD 976 pendant les travaux (route barrée).

MOUTIERS-AU-PERCHE : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 920, de Moutiers-au-Perche à Freulemont sur la commune de Moutiers-au-Perche, sont programmés entre le 9 et le 10 juillet 2015. La circulation est interdite sur la RD 920 pendant les travaux (route barrée).

LE THEIL-SUR-HUISNE : Des travaux de réfection de chaussée du giratoire sur la RD 107, proche de la gendarmerie route de Saint-Germain de la Coudre, sont programmés entre le 29 juin et le 1er juillet. La circulation est interdite sur la RD 107 pendant les travaux (route barrée).

SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME

Des travaux de réfection de chaussée du giratoire sur la RD 955, route de Mamers, sont programmés jusqu'au 2 juillet. La circulation est interdite sur la RD 955 pendant les travaux (route barrée).

SERIGNY

Des travaux de réfection de chaussée sur la déviation de Bellême, du giratoire RD 955/RD 920, au giratoire RD7, sont programmés entre le 3 et le 9 juillet. La circulation est réglementée

sur la RD 438 pendant les travaux (circulation alternée). Des travaux de réfection de chaussée sur la déviation de Bellême, du giratoire RD 7 au giratoire RD938, sont programmés entre le 3 et le 9 juillet . La circulation est réglementée sur la RD 438 pendant les travaux (circulation alternée).

VALFRAMBERT

Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 438, du giratoire de la déviation à la ferme neuve sur la commune de Valframbert, sont programmés jusqu'au 2 juillet. La circulation est réglementée sur la RD 438 pendant les travaux (circulation alternée).

CONDE-SUR-SARTHE : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 112, du giratoire de la RD1 sur la commune de Condé-sur-Sarthe à la RN 12, sont programmés entre le 27 et le 31 juillet. La circulation est interdite sur la RD 112 pendant les travaux (route barrée).

LONLAY-LE-TESSON : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 19, de la RD 861 à la RD 218, sont programmés entre le 29 juin et le 3 juillet. La circulation est interdite sur la RD 19 pendant les travaux (route barrée).

MORTAGNE-AU-PERCHE : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 912, faubourg St-Eloi, dans la ville de Mortagneau-

Perche, sont programmés du 27 au 30 juillet. La circulation est réglementée pendant les travaux (circulation alternée).

Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 912, rue du Général Leclerc, dans la ville de Mortagne-au-Perche, sont programmés du 27 au 30 juillet. La circulation est interdite sur la

RD 908 pendant les travaux (route barrée).

SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE

Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 912, route de Boëcé, sur la commune de Saint-Langis-les-Mortagne, sont programmés du 24 au 31 juillet 2015. La circulation est règlementée pendant les travaux (circulation alternée).

NONANT-LE-PIN

Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 926, de la sortie de Nonant-le-Pin en direction de La Cochère, sont programmés entre le 15 et le 16 juillet. La circulation est réglementée pendant les travaux (circulation alternée).

MOULINS-LA-MARCHE : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 932, dans le bourg de Moulins-la-Marche, sont programmés entre le 6 juillet et le 7 août. La circulation est interdite sur la RD 908 pendant les travaux (route barrée).

NEUVILLE-SUR TOUQUES : Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 979, sur la commune de Neuville-sur-Touques, sont programmés jusqu'au 3 juillet. La circulation est réglementée pendant les travaux (circulation alternée).

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

Des travaux de réfection de chaussée sur la RD 438, dans le bourg de Saint-Evroult-de-Montfort, sont programmés entre le 20 et le 24 juillet. La circulation est réglementée pendant les travaux (circulation alternée).