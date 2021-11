Washington (AFP). La Grèce a fait défaut sur sa dette vis-à-vis du FMI

La Grèce a fait défaut mardi sur sa dette vis-à-vis du Fonds monétaire international en n'honorant pas un remboursement de 1,5 milliard d'euros qui lui était dû mardi, a annoncé l'institution de Washington. Athènes devient ainsi le premier pays développé à accumuler des arriérés de paiement vis-à-vis du FMI et n'a désormais plus accès aux ressources financières de l'institution qui, de son côté, essuie le plus grand défaut de son histoire.

