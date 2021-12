La Grèce n'est plus en défaut de paiement vis-à-vis du FMI après avoir soldé ses arriérés de paiement de près de 2 milliards d'euros, a annoncé l'institution lundi. Athènes a désormais de nouveau accès aux financement et prêts du Fonds monétaire international qui participe aux côtés de la Commission européenne et la Banque centrale européenne et sauvetage du pays.

