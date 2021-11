Principal sujet de grief parmi la population, la proposition de la municipalité de rendre payant le stationnement sur la côte. Une pétition a été lancée par les commerçants contre le projet : elle compte aujourd'hui 1350 soutiens.

Dans le même temps, l'opposition durcit son discours à Ouistreham, où le vice-président de région et conseiller municipal de la ville, Raphaël Chauvois, a fait parvenir lundi 29 juin un communiqué aux médias. Il dénonce "une ambiance délétère, de défiance et de colère". En cause selon lui, un "projet de parkings payants à seule fin de remplir les caisses de la commune". Il demande le retrait du projet.

L'ancien adjoint au maire André Ledran parle au superlatif : "la situation est assez catastrophique et la révolte couve", explique-t-il. Les Ouistrehamais de leur côté craignent surtout des changements trop brutaux:

La commune de Ouistreham est-elle en crise ?

"Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage", se défend Romain Bail, qui a aussi répondu à son opposant par voie de communiqué. “Il n’a jamais fait aussi bon vivre à Ouistreham Riva-Bella”, écrit-il en mettant en avant le "vrai succès du programme d'animation et d'événementiels construit par la ville". "Le vivre-ensemble est la clef de la politique municipale avec un budget culturel qui n’a jamais été aussi important et un nombre d’associations qui dépasse tout ce que nous avons connu par le passé. Les commerces sont ravis et la Ville n’a jamais accueilli autant de touristes", continue le premier élu de Ouistreham, concluant son texte avec le nouveau slogan de la ville, aussi critiqué par Raphaël Chauvois : "Ouistreham : The plage to be".