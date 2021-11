Paris (AFP). Grèce: Hollande et Obama veulent favoriser une reprise des discussions

Les présidents français et américain François Hollande et Barack Obama sont "convenus de conjuguer leurs efforts pour favoriser une reprise des discussions" sur la crise grecque, lors d'une conversation téléphonique lundi, a-t-on appris auprès de l'entourage du chef de l'Etat français. "Ils sont convenus de conjuguer leurs efforts pour favoriser une reprise des discussions, permettre le plus rapidement possible une résolution de la crise et assurer la stabilité financière de la Grèce", a-t-on déclaré de même source. Depuis samedi, la crise qui oppose le gouvernement grec aux créanciers du pays, Union européenne et Fonds monétaire international, a pris une tournure dramatique et inédite. Réagissant à l'annonce surprise par le Premier ministre grec Alexis Tsipras d'un référendum le 5 juillet sur le plan d'aide financière proposé par les créanciers, la zone euro a décidé de ne pas prolonger l'assistance à Athènes. La Grèce, dont les caisses sont vides, risque dès lors le défaut de paiement puisqu'elle doit rembourser avant mardi soir quelque 1,5 milliard d'euros au FMI. Au-delà, se profile le scénario noir d'une possible sortie de la zone euro.

