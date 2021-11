Deux conduites sous l'empire d'un état alcoolique dans l'agglo rouennaise

La première interpellation a lieu à 21h50 dimanche 28 juin, à Caudebec-lès-Elbeuf. Un homme, né en 1950 et demeurant Caudebec-lès-Elbeuf, chute de son scooter en voulant s'arrêter. Les pompiers interviennent, mais font appel aux services de police lorsqu'ils constatent l'ivresse manifeste du conducteur du scooter. L'homme avait 2,12g d'alcool dans le sang.

La seconde interpellation a lieu quelques minutes plus tard rue Joseph Hue à Déville-lès-Rouen. Des témoins font appel aux policiers suite à un accident. Le véhicule Xantia accidenté aurait percuté une barrière en béton sur plus de quatre mètres et l'aurait détérioré. Le conducteur, un homme né en 1965 et demeurant Canteleu, avait 2,26g d'alcool dans le sang.

Les deux hommes alcoolisés ont passé la nuit en cellule de dégrisement et ont ensuite été placés en garde à vue.