A Cherbourg, ce dimanche matin, un peu avant 06h00, un conducteur a été interpellé alors qu’il n’avait pas la maîtrise de son véhicule. L'homme faisait des embardées répétées, rue de la Polle, et pour cause, l’automobiliste âgé de 35 ans avait 1 g 82 d’alcool dans le sang, et n’avait déjà plus de permis de conduire retiré pour des faits similaires.