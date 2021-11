Mathieu Johann au secours des agriculteurs de la Manche

Le vendredi 26 juin, Mathieu Johann, conseiller départemental du canton de Saint-Lô 2, a écrit un courrier officiel au ministre de l'agriculture.

Mathieu Johann convie le ministre à venir rencontrer les agriculteurs de son canton pour trouver des solutions à leur situation "dramatique". Il prévient: "nous ne pourrons pas contenir leur colère très longtemps".

Reproduction intégrale du courrier de Mathieu Johann, daté du 26 juin 2015

Monsieur le Ministre,

Ce lundi 22 juin, les agriculteurs de l’ex canton de Canisy que l’ai l’honneur de représenter avec Madame Boisgerault au Conseil Départemental de la Manche, m’ont invité à venir échanger sur la gravité de leur situation, à l’occasion d’une de leurs actions coups de poing, rond-point de l’Europe à Saint-Lô. Ces opérations « feux nocturnes » ont pour but d’alerter les pouvoirs publics, les distributeurs et les transformateurs. L’échange a été constructif et paisible mais la situation de tous devient insoutenable. Pour certains elle devient même dramatique.

Vous le savez, la Manche est le premier département agricole de France. Véritable richesse du département, nous pouvons être sacrément fiers de nos agriculteurs qui accomplissent un travail difficile. Le pessimisme qui règne dans la filière agricole, génératrice d’emplois, est croissant. L’air devient irrespirable pour les professionnels qui se sentent lâchés de toute part, pressés par différents acteurs du secteur afin d’être toujours et encore plus compétitifs. Le rapport Chalmin qui vous a été remis en avril dernier pointe du doigt l’iniquité dans la répartition des marges, au détriment de nos agriculteurs. Notre rôle est bien de les entendre, de les soutenir, de les encourager : nous ne pourrons pas contenir leur colère très longtemps.

Nous ne pouvons qu’espérer pour l’ensemble des filières agricoles des prix décents, et une répartition logiquement équitable des marges permettant à chacun de vivre de sa production : aujourd’hui, par exemple, un litre de lait est acheté 0.30 centimes d’euro mais coûte 0.36 centimes à produire. Le calcul est rapide et ne peut pas nous satisfaire en tant qu’élus de la République. Il est grand temps de réagir.

Aussi, Monsieur le Ministre, j’ai l’espoir que votre gouvernement se mobilise dans des délais raisonnables afin d’apporter à ces filières des réponses satisfaisantes aux questions qu’elles se posent.

Je souhaiterais sincèrement et simplement vous convier à venir rencontrer ces agriculteurs dans notre Département afin d’échanger avec eux sur leur avenir. Les exploitations agricoles de notre canton sont le reflet de ce qui existe dans la Manche. Je crois en votre sincère volonté d’apaisement, en votre volonté de satisfaire chacun d’eux. Mais je vous en prie, entendez que ces situations ne peuvent plus durer. Venez à leur rencontre, prenons rendez-vous, échangeons, discutons, avançons : ce n’est que dans le dialogue que nous trouverons des solutions.

Monsieur le Ministre, je veux croire que vous entendrez cet appel et que vous lui réserverez une suite favorable. Les portes de notre Département vous sont ouvertes et vous serez le bienvenue ici.

Dans l’attente de vous lire, et je l’espère de vous accueillir sur ce que nous avons de plus cher, à savoir nos terres, veuillez recevoir Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Mathieu Johann-Lepresle

Conseiller départemental de la Manche

Canton de Saint-Lô 2