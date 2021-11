Taipei (AFP). Taiwan: plus de 200 blessés dans une explosion dans un parc de loisirs près de Taipei

Plus de 200 personnes ont été blessées, dont plus de 80 sont dans un état grave, dans une explosion dans un parc de loisirs près de la capitale taiwanaise, Taipei, samedi, lorsque de la poudre colorante propagéee sur la foule a pris feu, ont indiqué des sources officielles. "A priori cette explosion et l'incendie ont été causés par les jets de poudre. Cela a pu être déclenché par la chaleur des spots lumineux sur la scène", a expliqué un porte-parole des pompiers du quartier de New Taipei City, ajoutant que 205 personnes avaient été hospitalisées dont 81 dans un état grave.

