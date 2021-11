Taipei (AFP). Taïwan: plus de 200 blessés dans une explosion dans un parc de loisirs

Plus de 200 personnes ont été blessées, dont plus de 80 sont dans un état grave, dans une explosion dans un parc de loisirs près de la capitale taiwanaise, Taipei, samedi, lorsque de la poudre colorante propagée sur la foule a pris feu, ont indiqué des sources officielles. "A priori cette explosion et l'incendie ont été causés par les jets de poudre. Cela a pu être déclenché par la chaleur des spots lumineux sur la scène", a expliqué un porte-parole des pompiers de la commune de New Taipei, ajoutant que 205 personnes avaient été hospitalisées dont 81 dans un état grave. L'explosion a eu lieu alors que des centaines de personnes étaient rassemblées dans ce parc de loisirs aquatiques "Formosa Fun Coast", dans une commune aux portes de la capitale. La télévision locale a montré des images de la scène en flamme et une foule tentant de s'enfuir, les gens étant uniquement vêtus de maillots de bain et recouverts de poudre colorée. Selon des responsables des secours, l'incendie a été rapidement maîtrisé. Un témoin a raconté à la chaîne de télévision locale CTI : "Tout a commencé sur le côté gauche de la scène. Au début je croyais que cela faisait partie des effets spéciaux du spectacle mais j'ai ensuite réalisé que quelque chose clochait et les gens ont commencé à hurler et à courir". Selon les médias, certaines victimes ont été brûlées sur plus de 40% de la surface de leur corps. Selon des responsables des pompiers, les ambulances ont eu du mal à accéder aux lieux du drame, de nombreux blessés ayant dû être évacués sur des brancards. "Nous sommes tristes et nous regrettons cet accident", a indiqué le maire de New Taipei, Eric Chu, à des journalistes, ajoutant qu'il avait ordonné la "fermeture immédiate du parc et l'ouverture d'une enquête rigoureuse".

