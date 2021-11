Nuit agitée à Cherbourg : Incivilités, alcoolisation, et des policiers pris à partie

Dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 juin, peu après 2h10 et la fin du dernier concert des Artzimutés sur la plage verte à Cherbourg, les policiers se sont positionnés de part et d'autre de la place Napoléon afin de favoriser la traversée, en sécurité, des piétons qui voulaient regagner le centre ville de Cherbourg.

Depuis l'arrière de la statue Napoléon, un, puis quelques individus leur ont lancé des canettes de bières et autres bouteilles. Partis à leur recherche, les policiers se sont trouvés en présence d'une cinquantaine d'individus ; certains se sont dispersés mais d'autres leur ont fait face.

Pendant ce temps, un autre groupe hostile aux policiers s'est positionné derrière eux. Afin d'éviter des affrontements physiques et disperser ces groupes, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. Un individu, défavorablement connu de la justice, a été interpellé et placé en dégrisement sous le régime de la garde à vue. Outre sa violence envers les policiers et son ivresse, il lui est imputé le bris d'un rétroviseur d'un véhicule de police. Un policier légèrement blessé a été conduit à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Deux jours d'arrêt de travail lui ont été délivrés.

Plus tard, à 2h50, un habitant d'Urville-Nacqueville, âgé de 19 ans, s'est assis sur la chaussée de la place Napoléon. Il a été invité à rejoindre ses amis sur le trottoir, ce qu'il a fait. Mais, dès le départ des policiers, le jeune homme s'est rassis sur la chaussée, entravant la circulation routière et risquant lui-même d'être blessé. Il a été interpellé et conduit au commissariat du fait de son ivresse.

A 3h15, toujours au même endroit, un Cherbourgeois âgé de 26 ans, pratiquement inconscient du fait de son alcoolisation importante, a été pris en charge par les pompiers, assistés par les policiers, et conduit à l'hôpital.

A 4h45, rue de l'Union, le personnel d'un établissement de nuit a signalé à la police qu'un individu qui se trouvait devant l'entrée provoquait des troubles. Les policiers ont pris en charge l'individu qui a refusé de décliner son identité. Blessé au visage, l'homme, âgé de 35 ans, demeurant à Surtainville, a été conduit à l'hôpital où il a été examiné et soigné. Les policiers l'ont repris en charge et placé en cellule de dégrisement en raison de son ivresse très prononcée.



En raison de ces incivilités qui ont dégénéré en prise à partie des policiers, le commissariat de Cherbourg informe que le dispositif de sécurisation sera renforcé dans la nuit de samedi à dimanche aux abords de la Plage Verte. Tout fauteur de trouble sera interpellé.