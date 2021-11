Koweït (AFP). Koweït: funérailles nationales et journée de deuil après un attentat de l'EI

Des funérailles nationales seront organisées samedi au Koweït pour les 26 personnes tuées dans un attentat suicide contre une mosquée chiite la veille, revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que 26 personnes avaient été tuées et 227 blessées dans l'attaque, l'une des pires à toucher le petit émirat pétrolier, et la première à y viser une mosquée. Un bilan précédent faisait état de 27 morts, mais il prenait en compte l'assaillant. Le kamikaze a pris pour cible la mosquée Al-Imam Al-Sadeq dans la capitale Koweït pendant la prière hebdomadaire, au deuxième vendredi du mois sacré du ramadan. Le gouvernement a déclaré samedi jour de deuil national et placé les forces de sécurité en alerte. L'autorité des mosquées a indiqué dans un communiqué que les "martyrs" seraient inhumés dans le cimetière chiite, à l'ouest de la capitale, à 16H00 locales (13H00 GMT). Elle a ajouté que la population pourrait présenter ses condoléances pendant trois jours à partir de samedi dans la Grande Mosquée, le plus grand lieu de culte sunnite du pays, en geste de solidarité avec la communauté chiite qui représente un tiers de la population. L'émir, le gouvernement, le Parlement, les partis politiques et les dignitaires religieux ont estimé que cette attaque visait à attiser les dissensions confessionnelles dans le pays majoritairement sunnite. Des suspects ont été arrêtés vendredi pour être interrogés, a indiqué le ministère de l'Intérieur, sans donner plus de détails. Le groupe ultraradical sunnite EI, qui considère les chiites comme des hérétiques, a rapidement endossé la responsabilité l'attentat de vendredi, le premier au Koweït mené par l'EI.

