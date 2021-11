Koweït (AFP). Koweït: un chauffeur arrêté, une autre interpellation dans la mouvance islamiste

La police koweïtienne a arrêté le chauffeur présumé de la voiture ayant conduit le kamikaze à une mosquée où un attentat antichiite, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), a fait 26 morts et 227 blessés vendredi, a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur. Les autorités ont également appréhendé le propriétaire de la maison où ce chauffeur se cachait, a ajouté le ministère, cité par l'agence officielle Kuna, précisant que le propriétaire, un Koweïtien, faisait la promotion d'une "idéologie fondamentaliste et déviante". Le chauffeur, lui, a été présenté comme un "résident illégal" né en 1989 et appelé Abdulrahman Sabah Eidan Saud. Il "se cachait dans une maison du district d'Al-Rigga, dans le gouvernorat d'Al-Ahmadi, au sud de Koweït City", maison dont le propriétaire soutient "l'idéologie extrémiste", a ajouté le ministère de l'Intérieur selon l'agence. L'expression "résident illégal" est généralement utilisée par les autorités koweïtiennes pour qualifier les apatrides, appelés "bidoun", qui représentent une population d'environ 110.000 personnes réclamant la nationalité koweïtienne. Samedi, les autorités avaient déjà arrêté un homme identifié comme étant Jarrah Nimr Mejbil Ghazi, né en 1988 et présenté comme le propriétaire de la voiture utilisée pour le transport du kamikaze que l'EI a identifié comme étant le jihadiste Abou Suleiman al-Mouwahhid. Les autorités koweïtiennes n'ont pas formellement identifié ce kamikaze et n'ont trouvé aucun élément sur lui au Koweït après des recherches sur son ADN, a indiqué le quotidien Al-Anbaa. Des restes de son corps ont été envoyés dans des pays voisins pour des tests similaires sur l'ADN, a ajouté le journal. Les autorités "poursuivront leurs efforts pour découvrir qui sont les conspirateurs derrière cet acte criminel", a déclaré le ministère de l'Intérieur. Des groupes jihadistes sunnites, comme l'EI, comptent un nombre significatif de Koweïtiens dans leurs rangs et l'attentat de vendredi visait à semer la discorde entre sunnites et chiites qui représentent environ un tiers de la population de l'émirat, indiquent des experts. Des milliers de personnes ont assisté samedi aux funérailles de 18 des 26 personnes tuées la veille dans l'attentat suicide à Koweït City. Il s'agit du premier attentat de ce type revendiqué par les jihadistes de l'EI dans ce petit émirat du Golfe. Quelques semaines plus tôt, le groupe EI avait visé deux mosquées chiites en Arabie saoudite. Le groupe EI a également revendiqué une attaque qui a fait 38 morts vendredi sur une plage touristique de Tunisie.

